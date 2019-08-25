الإعلاميين يقيد 12 لاعبا بالقائمة الأولى استعدادا للممتاز ب

انهى مسئولو نادي الإعلاميين برئاسة المهندس طارق الشرباصي، إجراءات قيد مجموعة من اللاعبين في القائمة الأولى للفريق، استعدادا لدوري الممتاز ب.



وقال جميل حلمي المدير الفني لنادى الإعلاميين إنه تم قيد ١٢ لاعبا بالقائمة الأولي من أصحاب العقود الممتدة مع النادي استعدادا للموسم الجديد.



وتضم القائمة الاولي للاعلاميين كلا من وهم " محمد خالد حارس مرمى، احمد علي، وخالد سعيد، ومحمد أشرف، وشريف محمد، ومحمد فلفل، وأحمد كمال جلبرتو، ونشأت مسعد، ومحمد أسامة، وأوشة، خالد كمال، ومحمد بركات.



وأوضح حلمي أن هؤلاء اللاعبين تم الإبقاء عليهم من قوام الموسم الماضي، ونبني عليهم للموسم الجديد في ظل هدفنا للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

