محمد العزازي: مصر أنشأت 5 جامعات من الجيل الرابع في عامين فقط .. فيديو

قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنه خلال العاميين الماضيين تم إنشاء 5 جامعات الجيل الرابع وهى تعتبر معجزة أن يتم إنشاؤهم فى عامين .



وأضاف فى حواره لبرنامج "90 دقيقة " أن الخمس جامعات التى تم إنشاء فيهم الجامعات بالفعل فى حاجة الى التعليم العالى على سبيل المثال فى المنصورة الجديدة وشرم الشيخ والعلمين .



وتابع أن القدرة الاستيعابية للجامعات ترغم على وجود مكتب للتنسيق مشيرا إلى أن نظام مكتب التنسيق موجود فى دول العالم مثل ألمانيا.



واستكمل ان المحتوى التعليمي فى مصر هو نفسه الذي يدرس فى الخارج نظرا لأن الكتب كلها من هناك.

