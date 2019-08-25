ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العزازي: مصر أنشأت 5 جامعات من الجيل الرابع في عامين فقط .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:32 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنه خلال العاميين الماضيين تم إنشاء 5 جامعات الجيل الرابع وهى تعتبر معجزة أن يتم إنشاؤهم فى عامين .

وأضاف فى حواره لبرنامج "90 دقيقة " أن الخمس جامعات التى تم إنشاء فيهم الجامعات بالفعل فى حاجة الى التعليم العالى على سبيل المثال فى المنصورة الجديدة وشرم الشيخ والعلمين .

وتابع أن القدرة الاستيعابية للجامعات ترغم على وجود مكتب للتنسيق مشيرا إلى أن نظام مكتب التنسيق موجود فى دول العالم مثل ألمانيا.

واستكمل ان المحتوى التعليمي فى مصر هو نفسه الذي يدرس فى الخارج نظرا لأن الكتب كلها من هناك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة مصر : نستهدف طلاب الطبقة المتوسطة .. وطبقنا نظام التابلت منذ 10 سنوات

ترشيحاتنا

صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

قيدها بالكلابش.. التعليم تشكو لوزير الداخلية اعتداء ضابط على معلمة ببورسعيد

المدير الفنى الجديد لـ الأهلى.. انحصار المنافسة بين 3 أجانب والتعاقد قريبا

جنون العظمة.. ترامب: هذا ما سألني عنه قادة العالم في قمة السبع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة

دواء بالصيدليات.. مكمل غذائي لـ الوقاية من مرض السرطان