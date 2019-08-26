للحد من تكدس الفصول … برلماني يطالب بزيادة معدل إنشاء المدارس

طالب عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب زيادة حصة هيئة الأبنية من موازنة الدولة للانتهاء من المدارس الجديدة التي يتم إنشاؤها وانشاء مدارس أخرى للقضاء على تكدس الفصول بالمدارس الحكومية.





وأضاف "البكري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشكلة تكدس الفصول تكمن في زيادة عدد الطلاب المتقدمين على المدارس كل عام بنسب متفاوتة، وإنشاء مدارس جديدة يسمح بإتاحة أماكن جديدة، مطالبًا أيضا بإعداد فصول طائرة للطلاب داخل المدارس وعبر المساحات غير المستغلة.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن هناك أماكن غير مستغلة داخل المدارس وإذا تم استغلالها بالشكل المطلوب ستقضي أيضا على مشكلة التكدس.





كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة تواصل العمل لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول والتي تعاني منها المدارس الحكومية منذ سنوات عديدة.



