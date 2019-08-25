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انتكاسة جديدة .. أمريكا تشطب اسم فلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:18 م
شارة مكتب منظمة التحرير
شارة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية المغلق في واشنطن
أحمد قاسم
شطبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، اسم دولة فلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط الموجودة على موقعها الإلكتروني، بعد أن حذفت سابقًا كلمة الأراضي المحتلة.

وردًا على هذا القرار، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانا نشرته قناة "روسيا اليوم" قالت فيه إن "عدم اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وأرضه لم يلغ وجوده، لذلك فعدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب".

وأضاف البيان: "الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة تبييض اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يُظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل".

وشددت الوزارة على أن "هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب وبراءتها في ما تفعل أو رهانات على حسن نواياها حيال الفلسطينيين".

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