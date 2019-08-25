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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوقع 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:32 م
محافظ كفر الشيخ يوقع
محافظ كفر الشيخ يوقع 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة
أ ش أ
وقّع محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة؛ لتصل عقود التقنين حتى الآن إلى 203 عقود.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم - أنه جار استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لقطع الأراضي وتقسيط المتبقي من السعر.

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