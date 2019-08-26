تحمل فاتورة الإصلاحات.. برلماني يطالب بتقديم دعم كامل للمواطن المصري

قال عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب، فكرة إعداد مناطق لوجستية بالمحافظات ستخلق نوع من أنواع التنافسية بين التجار بمختلف انواعهم مما ينتج عنه خفض كبير في سعر السلع والخضروات بعد إعدادها مباشرة.



واكد "البكري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من أبرز أسباب ارتفاع السلع والخضروات هو نقل السلع من مكان إلى آخر عبر وسائل التنقل مما نتج عنه زيادة كبيرة تضاف على كاهل المواطن البسيط، الذي عان كثيرًا الفترة الماضية من تحمل فاتورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للمواطن المصري حيث أنه صاحب حق على الدولة على حد تعبيرة في التمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة حياته بالشكل المرموق.



كانت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكدت أن انخفاض معدل التضخم من 15 لـ9% مؤخرًا، أثر على أسعار السلع والخضروات بشكل كبير.



وتابعت "السيد"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة تعدد حلقات تداول السلع والخضار، قبل وصولها للمستهلك.