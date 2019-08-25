بالفيديو .. دقيقة حداد على روح أجوجو في إنجلترا

وقف لاعبو ناديي بريستول وأوكسفورد الإنجليزيين دقيقة حداد خلال المباراة التى جمعتهما بدورى الدرجة الأولى الإنجليزى على روح الغانى جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق.كان الغانى جونيور أجوجو مهاجم نادى الزمالك السابق توفى الخميس الماضى بالعاصمة الإنجليزية لندن بعد إصابته بجلطة دماغية.جدير بالذكر أن أجوجو قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2008 التي استضافتها بلاده وسجل هدفًا أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة انتهت نتيجتها (4-2) لصالح "البلاك ستارز" ضمن لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.