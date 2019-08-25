رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يكشف سبب تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميا

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن القدرة الاستيعابية للجامعات في مصر قليلة، والمطلوب أكثر من المعروض، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين تم إنشاء 5 جامعات، وسيتم الدراسة بها في العام الجديد، وهذا إنجاز كبير ومعجزة.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن سبب تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا هو تراجع نشر الأبحاث في الدوريات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية.



وتابع العزازى ان الفارق في التعليم بين مصر وألمانيا ليس بالكبير، والمواد التي تدرس في مصر لا تقل عن المواد التي تدرس في أوروبا، ولكن الاختلاف الوحيد يتمثل في أن عدد الطلاب داخل الجامعات في ألمانيا قليل مقارنة بالجامعات المصرية المقتظة بالطلاب.



ولفت "العزازي"، إلى أن منظومة التنسيق بالجامعات موجود في ألمانيا، وعدد من الدول على غرار ما يتم في مصر ولكن الفارق أن التنسيق ليس لكل الكليات، ولكن أغلبية الجامعات في مصر أكاديمية وليست تطبيقية عكس جامعات ألمانيا.