اغتنم.. 11 كلمة ترددها في الصباح 3 مرات ليأخذ بيدك رسول الله إلى الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن هناك إحدى عشرة كلمة من رددها ودعا بها في الصباح والمساء ثلاث مرات فإنه يدخل صاحبها الجنة ويرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ينبغي على كل مسلم استفتاح يومه كل صباح، وختمه كل مساء بالأذكار، مشيرًا إلى أن هناك دعاءً من يردده كل مساء وصباح ثلاث مرات، يرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويأخذ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بيده إلى الجنة، وهو: «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا».



واستشهد بما ورد في مسند أحمد، أنه قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».



ودلل بما روى الطبراني عن المنيذر رضي الله عنه، وقال الألباني: صحيح-: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».



