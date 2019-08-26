أحمد السجيني: العقد الإداري لا يصل حدوده إلى حرم الشاطئ والبحر

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه كانت هناك مغالطات الفترة الماضية حول فرض رسوم على الشواطئ، مشيرا إلى أن الشواطئ ملكية عامة وبالتالي هي ملكية للمواطنين.



وأضاف أحمد السجيني فى تصريحات تلفزيونية بأن للدولة حق فى الشواطئ والأنهار مشيرا إلى أنه مع استغلال شخص لهذا المكان يكون هناك رسوم للدولة عليها حق الاستغلال.



وعبر أحمد السجيني، عن اندهاشه من اثارة هذا الموضوع بهذا الشكل خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن المبالغ التى يتم مطالبتها يجب ان تكون متدرجة ورشيدة حيث ان سداد الاموال بشكل مضاعف سيكون لها مردود مختلف.



واستكمل أن عقد الادارى والملكية لايصل حدوده الى حرم الشاطئ والبحر مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك موارد متوازنة ومستدامة للخزانة العامة للدولة.





