عميد الدراسات الأفريقية: 40% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية كانت من نصيب أفريقيا.. صور

قال الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد دور مصر الريادى والتاريخى فى القارة الأمر الذى جعل بعضا من الدول الافريقية التى كانت تتشوق لوجود زعيم بقدر عبد الناصر، أن تأخذ الرئيس السيسي، زعيما وخاصة ان لديه كاريزما تكاد تفوق ذلك.



وتابع نوفل فى حديثه خلال ندوة أعدها موقع صدى البلد بشأن الملف الأفريقي،أن الرئيس السيسي أجرى فى منذ توليه السلطة فى 2014 عدة زيارات من بينها زيارة لغينيا الاستوائية ثم ترأس اتحاد رؤساء قمة التغيير المناخى فى النمسا وميونخ، فضلا عن العديد من القمم والمنتديات التى تواجد بها الرئيس السيسي.



وأوضح نوفل أن 40% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية كانت من نصيب أفريقيا، مؤكدا أن الرئيس قام بزيارة دول أفريقية لم يسبق أن زارها من قبل رؤساء مصر السابقون، الأمر الذى يعكس فهم الرئيس لسيكولوجية الافارقة.



كما أشار نوفل إلى أن أفريقيا أصبح لها صوت كبير ومسموع فى الخارج وذلك من خلال تمثيل الرئيس السيسي للقارة فى القمم الخارجية، سواء فى الصين، أو فى ميونخ أو ترؤس القمم، العربية الأفريقية، وآخرها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة السبع بفرنسا، مؤكد أنها رسالة للعالم كله بأن مصر ليست بالشأن الهين بالنسبة للعالم كما أنها ملتقى الثقافات.