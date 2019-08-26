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تعليم

بشرى للطلاب الجدد بسياسة واقتصاد القاهرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:18 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة موعدا آخر لعقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وأوضحت الكلية أنه سيتم عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأشارت الي ان للتقديم للاختبار يتم سداد مصروفات الامتحان (350 جنيه مصري) لدي مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة لافتة الي ان الدخول للامتحان ببطاقة الترشيح وإيصال الدفع فقط

وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أعلنت عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الانجليزية يوم 21 أغسطس الماضي.

جدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2019 ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب.

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