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القطة المسخ .. ولدت بثماني أقدام وأربع أذن في حالة فريدة من نوعها .. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت صور مذهلة لقط مسخ حديث الولادة مات فور إنجابه، مجموعة من التشوهات تتمثل في امتلاكها لثمان أرجل ورأس واحدة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ولد القط المسخ بجنوب تركيا في محافظة كرمان.

وأدركت مالكة القطة أنها تعاني صعوبة في الولادة أثناء الليل، وفي الصباح ذهبت صاحبة القطة لتطمئن عليها، إلا أنها رأت قطتها تتوجع من الألم.

وهرعت صاحبة القطة إلى الطبيب البيطري الذي أجرى عملية جراحية، ليسحب الطبيب ثلاث قطط ميتة برحم الأم.

وكان أحد تلك القطط الميتة قطة بثمان أرجل وأس واحدة وبأربع أذن، لتذهل صاحبة القطة من حالة القطة المولودة.

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