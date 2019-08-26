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المنشآت الفندقية: قانون رسوم الشواطئ بأثر رجعي ولذلك أثار ضجة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزى إن رسوم الشواطئ المقترحة يجب أن يكون هناك محددات لها ومنها طبيعة العلاقة التعاقدية بين المحافظة والمنشآت.

وأضاف ماجد فوزى في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب أن يكون هناك تشريع لهذا الأمر ومنها طريقة قياس الشاطئ، مشيرا الى ان هذا القانون بأثر رجعى ولذلك هناك ضجة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر.

وتابع ماجد فوزى أن القرى لم يأت إليها شيئا عن هذه المطالبات من قبل ولكن هناك فنادق كانت هناك مطالبات لها.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه كانت هناك مغالطات الفترة الماضية حول فرض رسوم على الشواطئ، مشيرا الى ان الشواطئ ملكية عامة وبالتالى هى ملكية للمواطنين.

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