رئيس مياه الشرب بالفيوم : سنطبق نظام المناوبة لمنع الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تطبيق نظام مناوبة لحل مشكلة عدم انتظام مياه الشرب بقرية الكعابى القديمة حتى يتسنى للجميع الحصول على مياه الشرب.



وأكد اللواء هشام درة رئيس الشركة في تصريحات صحفية، انه سيتم العمل بنظام المناوبة ابتداء من يوم الاربعاء القادم الموافق ٢٨-٨-٢٠١٩ من أجل وصول مياه الشرب لكافة أهالينا داخل قرية الكعابى القديمة لحين الانتهاء من تنفيذ خط مطرطارس الكعابى وذلك بعدما تم ترسيته على أحد المقاولين لبدء أعمال الحفر.



وأشار إلى أنه سيتم العمل بنظام المناوبة لمدة يومين فقط من كل اسبوع وهما يومى الاحد والاربعاء وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى و المناطق المتأثرة من جرفس هى "مدخل شبكة الكهرباء ،طريق المقابر ،مدخل مصنع العلف طريق مصر الفيوم القديم ويشمل "ابوعيطة ،الشيخ سالم ،الشيخ عبد الكريم ،مساكن ميمنة ،عزبة الديب ،الزيات ، ابو الشعر".



وأكد اللواء هشام درة ان من حق كل مواطن ان تتواجد عنده مياه الشرب لأنه حق اصيل يضمن له الحياة وان العمل بنظام المناوبة فترة مؤقتة ما بين بعض المناطق بجرفس والكعابى القديمة لحين الانتهاء من تنفيذ خط مطرطارس الكعابى البالغ قطره ٢٢٥ مم وبطول ٤٥٠٠ متر من أجل القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب بهذه القرية .



وناشد درة أهالينا داخل هذه المناطق بضرورة التكاتف والتلاحم من أجل انجاح هذه المناوبة حتى نضمن وصول مياه الشرب لقرية الكعابى القديمة وحفاظا على أهالينا داخل هذه القرية من شباب ورجال وسيدات وتكبدهم مشاق كثيرة من اجل الحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب من القرى المجاورة فهم ابناؤنا وفلذات اكبادنا ومن حقهم علينا كمسئولين ووضع الله عزوجل المسئولية فى رقابنا ان نوفر لهم حتى على الاقل مياه الشرب يومين فى الاسبوع حتى يحصلوا على مياه الشرب وتخزينها واستخدامها فى احتياجاتهم اليومية.



وأضاف ان الشركة ستفرض رقابة مشددة وصارمة على محابس الغلق داخل حيز المناوبة حتى نضمن نجاحها وان اى موظف داخل الشركة او مواطن يثبت تلاعبه بالمحابس سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص.