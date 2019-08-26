ممثلو 5 نقابات مهنية.. محاولات مستميتة من البشريين بانتزاع حق فتح المعامل.. ومهنة التحاليل الطبية مستقلة بذاتها.. مخاطبة الجهات المُختصة حال استمرار الانحياز

البيطريين ترفض تعديلات قانون التحاليل الطبية



هاجمت الأطباء.. 5 نقابات تؤكد أحقيتها في مزاولة التحاليل الطبية



عضوة مجلس البيطريين: فتح معامل التحاليل حق أصيل لنا



عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر اللجنة، يوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مشروع قانون التحاليل الطبية المجحف الصادر من وزارة الصحة.



عقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.



أكدوا خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستمرة من قبل الأطباء البشريين بانتزاع حق فتح المعامل الطبية، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات .



لخص الاجتماع في بيان مشترك عن النقابات المشاركة إلى ما يأتي:



تحرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضائها المُستقرة قانونًا وتاريخيًا ودرءًا للفتنة المهنية واستقرار الأوضاع، ولذلك نؤكد أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى حصلت أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.



وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954م والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.



وما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لإحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصري.



وسيتم مخاطبة الجهات المُختصة حال استمرار انحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون أخرى، وستقوم النقابات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حال استمرار التعدي علي حقوق أعضائها، كما تُهيب بالمسئولين وأد هذه الفتنة والاصطفاف إلي ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري ومنع أي مشكلة مجتمعية نحن في غني عنها.



وقالت الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر لجنة التحاليل الطبية، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مشروع القانون يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية ويتيح تراخيص فتح المعمل للأطباء البشريين فقط.



وأوضحت عضوة المجلس، أنه يوجد محاولات متكررة ومستميتة من قبل البشريين بانتزاع هذا الحق المكتسب منذ عشرات السنين والذى يعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.



وأشارت ، إلى أن نسب المختصين في النقابات المهنية بالتحاليل الطبية كالتالي : 75% من العلميين، و 10 % من البيطريين، و3% من الصيادلة والزراعيين، بينما يمثل الأطباء البشريين نسبة 12% فقط.



واستنكرت عضو المجلس، التعديلات على مشروع قانون التحاليل الطبية، مضيفة أن مشروع تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل التشخيصية، يشترط التعاقد للافراد او الشركات، بشرط التعاقد مع طبيب بشري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل، على الرغم ان نسبتهم لا تتعدى 12%.