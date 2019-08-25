اخبار الرياضة.. الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من أفريقيا.. حريق في قناة الأهلي.. خليفة عامر حسين في المسابقات إنجليزي

ينشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- توفي منذ قليل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.- أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن فريقي النادي الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى النسخة الحالية.- شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .- أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا نهائيًا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.- كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة عودة الجماهير إلى مباريات مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن هوية خليفة المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية الذى تقدم باستقالته مؤخرا من مصبه.