اخبار الرياضة.. الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من أفريقيا.. حريق في قناة الأهلي.. خليفة عامر حسين في المسابقات إنجليزي

ينشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
وفاة ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد
- توفي منذ قليل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.
محمد فضل الله: الزمالك وبيراميدز مهددان بـ الإقصاء من بطولات أفريقيا
- أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن فريقي النادي الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى النسخة الحالية.
حريق في قناة الأهلي.. وإلغاء برامج الهواء
- شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .
أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز
- أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا نهائيًا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.
عمرو الجناينى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد
- كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة عودة الجماهير إلى مباريات مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
مفاجأة في اتحاد الكرة .. خليفة عامر حسين بـ لجنة المسابقات إنجليزي
- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن هوية خليفة المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية الذى تقدم باستقالته مؤخرا من مصبه.
وفاة ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد
- توفي منذ قليل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.
محمد فضل الله: الزمالك وبيراميدز مهددان بـ الإقصاء من بطولات أفريقيا
- أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن فريقي النادي الزمالك وبيراميدز مهددان بالإقصاء من بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية فى النسخة الحالية.
حريق في قناة الأهلي.. وإلغاء برامج الهواء
- شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .
أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز
- أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا نهائيًا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.
عمرو الجناينى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد
- كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة عودة الجماهير إلى مباريات مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
مفاجأة في اتحاد الكرة .. خليفة عامر حسين بـ لجنة المسابقات إنجليزي
- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن هوية خليفة المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية الذى تقدم باستقالته مؤخرا من مصبه.