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وزير الصحة الأسبق يحذر استخدام السيجارة الإلكترونية لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:36 ص
السيجارة الإلكترونية
السيجارة الإلكترونية
محمد القاضي
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، من مخاطر استخدام السيجارة الإلكترونية على صحة الإنسان.

وقال "رستم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية"الحدث اليوم"، إن التدخين الإلكتروني مضر بالصحة، ووسيلة غير آمنة وغير مضمونة.

وأشار إلى أن المشكلة الخطيرة في التدخين ليست بمادة النيكوتين، لكنها في المواد الهيدروكربونية والكيماويات التي تنتج عن التدخين، مردفا أن أى دخان في العالم عبارة عن مواد كيماوية.

وأوضح وزير الصحة والسكان الأسبق، أن عندما يستنشق الإنسان هذه المواد الكيماوية يكون عرضة للكثير من المشاكل الصحية التي تنتج عن التدخين.

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