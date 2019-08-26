آخر يوم في الامتحانات .. طلاب الثانوية العامة يؤدون الدور الثاني في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

يختتم اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 طلاب الثانوية العامة 2019 امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.



حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم اليوم امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا ، بإجمالي عدد 5784 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.



كما يؤدي طلاب علمي رياضة اليوم امتحان الدور الثاني في مادة الاستاتيكا ، بإجمالي عدد 5095 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.



ويؤدي اليوم أيضا طلاب شعبة أدبي امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق ، بإجمالي عدد 6442 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.



وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.