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تعليم

آخر يوم في الامتحانات .. طلاب الثانوية العامة يؤدون الدور الثاني في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:35 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يختتم اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 طلاب الثانوية العامة 2019 امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم اليوم امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا ، بإجمالي عدد 5784 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي طلاب علمي رياضة اليوم امتحان الدور الثاني في مادة الاستاتيكا ، بإجمالي عدد 5095 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم أيضا طلاب شعبة أدبي امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق ، بإجمالي عدد 6442 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

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