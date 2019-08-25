رئيس جامعة مصر: أؤمن بضرورة مشاركة الطلاب في إدارة الجامعة

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه يؤمن بضرورة تمكين الطلبة من المشاركة في إدارة الجامعة بصورة رسمية من خلال المجالس، وأنشطة اتحاد الطلبة.



أشار العزازي في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" إلى أن انتخابات اتحاد الطلاب تُجرى في الجامعة كل عام.



وأوضح ، أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية بشكل كبير، لافتًا إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك أوبرا ومسرحا.



واستكمل أن عددًا من الفنانين الكبار مثلوا على مسرح جامعة مصر منهم الفنان أشرف عبد الباقي.