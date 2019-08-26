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تعليم

اليوم.. فتح باب التنسيق لطالبات الثانوية العامة بترجمة فورية الأزهر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:35 ص
طلاب الازهر
طلاب الازهر
محمد شحتة
صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ورقيا، اليوم الإثنين، وحتى الخميس الموافق 12 سبتمبر القادم، للطلاب والطالبات من الفئات التالية: (طالبات الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - السنوات السابقة - إعادة القيد).

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أن التقديم لهذه الفئات يدويا بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالطابق الثالث بالنسبة لفئة الشهادات المعادلة، أما بالنسبة لفئة الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة والراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية فمتاح لهن التقديم بمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

كما أوضح أن فئات إعادة القيد للطلاب والطالبات المستنفذين لمرات الرسوب فيتم إعادة القيد للطلاب والطالبات من خلال كليته التي استنفذ منها.

أما بالنسبة لفئة السنوات السابقة، فقد تم تخصيص ثلاثة مكاتب لاستقبال طلاب وطالبات السنوات السابقة، الأول بالإدارة العامة لشئون التعليم بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، لطلاب وطالبات إقليم القاهرة الكبرى، أما المقر الثاني بأمانة وجه بحري بطنطا، للطلاب والطالبات من محافظات الوجه البحري، أما المقر الثالث بأمانة الوجة القبلي بأسيوط، للطلاب والطالبات من محافظات الوجه القبلي.

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