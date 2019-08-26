شريف الإنجليزي يدعم صفوف ناصر ملوى لمدة موسمين

نجح مسئولوا مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي برئاسة أحمد الصواف رئيس مجلس الإدارة وناصر يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول ومحمود فرغل المدير الفني من الحصول على خدمات اللاعب "شريف الإنجليزي" لاعب نادى ابوتيج ونادى الواليدية ونادى سكر ابوقرقاص ومنفلوط لمدة موسمين وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.



وأكد شريف الإنجليزي، أنه سعيد بانضمامه إلى فريق مركز شباب ناصر ملوى بعد محاولات من فريق شبان قنا وطهطا للحصول على خدمات اللاعب لكنه فضل اللاعب لناديه ناصر ملوى.



وقال شريف الإنجليزي، إنه يتمنى تقديم موسم قوي مع الفريق وأداء متميز سعيا لابقاء الفريق بالقسم الثانى خلال دورة الترضية التى من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم فى أول لقاءات الفريق مع نادي تحرير أسوان.

