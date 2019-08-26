خيري رمضان: لو مشكرتش الشرطة هشكر الإرهابيين يعني!

قال الإعلامي خيري رمضان إنه حاليا فى الساحل وفى طريق ذهابه لطريق الضبعة الجديد الرابط بين أكثر من مكان، الشرطة متواجدة بقوة وتأمن مشيرا إلى دور الكبير لرجال الشرطة فى تأمين البلاد.





وأضاف خيري رمضان فى تصريحات تليفزيونية قائلا: "هو لازم يكون هناك موقف بطولى عشان تشير لأهمية رجال الشرطة فى حماية البلد"، متابعا: "لو مشكرتهمش هشكر مين الارهابيين؟!".





وتابع خيري رمضان إنه على سبيل المثال رجال الشرطة المتواجدين فى منطقة الدقي لم ير مثلهم لهم دور كبير فى التأمين ويعاملون الناس برقى متميز للغاية.



