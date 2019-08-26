تنمية التجارة الداخلية: إعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات قريبا.. برلمانيون: ورقة رابحة لخفض أسعار السلع والخضراوات

برلماني يطالب بفصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين

لخفض أسعار السلع... برلماني يطالب بإنشاء مناطق لوجستية بكل محافظة

تحمل فاتورة الإصلاحات.. برلماني يطالب بتقديم دعم كامل للمواطن المصري





أكدت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن انخفاض معدل التضخم من 15 لـ9% مؤخرًا، أثر على أسعار السلع والخضراوات بشكل كبير.



وتابعت "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة تعدد حلقات تداول السلع والخضار، قبل وصولها للمستهلك.



وأشارت إلى أن الجهاز سيعمل على حل هذه المشكلة من خلال إعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات.



وطالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية وجعله هيئة منفصلة تحت إشراف مجلس الوزراء وتكون بعيدة كل البعد عن وزارة التموين.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة التموين بها العديد من التخصصات التي تشكل مسؤولية كبيرة على كاهلها، وانفصال جهاز تنمية التجارة الداخلية عنها سيخفف عنها عبء الرقابة والاشراف عليه ويجعلها تهتم أكثر بملف التموين.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادي بالبرلمان إلى أن التجارة الداخلية من الاجهزة التي اذا قامت بعملها على أكمل وجهة سيشعر المواطن بتحسن كبير في شراء السلع والخضراوات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع المستثمرين لعمل شراكة بينهم مما ينتج عنه عمل مناطق لوجستية بجميع المحافظات للسيطرة على جشع التجار لتخفيض الأسعار.



واكد النائب أنه سيقوم بتقديم طلب بمناقشة عامة لضرورة فصل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن وزارة التموين للأسباب التي تم ذكرها في السابق وذلك خلال دور الانعقاد القادم.



كما طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعداد مناطق لوجستية بجميع محافظات الجمهورية للقضاء على جشع التجار مما ينتج عنه خفض في أسعار السلع المقدمة للمواطن.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار الذين يستغلون حاجة المواطن السلع والخضروات ويقومون برفع اسعارها بطريقة غير منطقية، لافتًا إلى أن السبب إلى رفع أسعار السلع أيضا هو تداول السلع من مكان إلى مكان عبر وسائل النقل مما يرفع من السعر مع وصولها للمستهلك.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن وجود مناطق لوجستية بكل محافظة يؤدي إلى بيع السلع إلى المستهلك مباشرة مما ينتج عنه انخفاض كبير في سعر السلع والخضروات.



وقال عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب، فكرة إعداد مناطق لوجستية بالمحافظات ستخلق نوع من أنواع التنافسية بين التجار بمختلف انواعهم مما ينتج عنه خفض كبير في سعر السلع والخضروات بعد إعدادها مباشرة.



واكد "البكري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من أبرز أسباب ارتفاع السلع والخضروات هو نقل السلع من مكان إلى آخر عبر وسائل التنقل مما نتج عنه زيادة كبيرة تضاف على كاهل المواطن البسيط، الذي عان كثيرًا الفترة الماضية من تحمل فاتورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للمواطن المصري حيث أنه صاحب حق على الدولة على حد تعبيرة في التمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة حياته بالشكل المرموق.