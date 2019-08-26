اجتماع لمحافظ أسوان للتشديد على إزالة التعديات ورفع مستوى النظافة العامة.. صور

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إجتماعًا طارئًا بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء وأيضًا مديرى الزراعة ، والمحاجر والشئون المالية والقانونية والمشتريات بالمحافظة ، بجانب نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ورؤساء الأحياء التابعة لها وذلك عقب قيامه بجولة مفاجئة لبعض المناطق والأحياء السكنية بنطاق دائرة مدينة أسوان .



وشدد محافظ أسوان خلال الإجتماع على ضرورة الإزالة الفورية لكافة التعديات أولًا بأول وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لاسترداد حق الشعب والوصول للاستغلال الأمثل لمختلف الأراضى المتعدى عليها بما يصب فى تحقيق الصالح العام .



مكلفًا مسئولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشئون المالية والقانونية والمشتريات بالمحافظة لتجهيز الصياغة النهائية بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة العامة لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المدينة وذلك بعد أن أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة العامة .



وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أنه سيتم رصد مكافآت تحفيزية مجزية للعاملين بشركة النظافة الجديدة فور بدء عملها فى حالة تحقيقها للجدية فى تنفيذ أعمال النظافة بالشكل المطلوب وخلق لمسات جمالية أمام المواطنين فى كافة أرجاء المدينة ، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق بين الوحدات المحلية ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم فى الشوارع والميادين والمناطق المختلفة قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام بالمناطق المختلفة .



ووجه أحمد إبراهيم بقيام اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية بالمرور الميدانى على كافة التعديات التى رصدها المحافظ أثناء جولته الميدانية اليوم والواقعة خلف عمارات التجاريين وحتى منطقة مضرب الأرز من أجل الوقوف ومراجعة المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها مع وصلات الكهرباء ومياه الشرب لهذه التعديات للإسراع بتنفيذ حملات إزالة مكبرة للقضاء عليها ، مكلفًا بقيام لجنة متخصصة لمراجعة محتويات مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وأيضًا جراج الحملة الميكانيكية للوقوف على المعدات والمركبات التابعة لها والعمل على رفع كفائتها .



وخلال الإجتماع كلف المحافظ بضرورة إلغاء ووقف كافة المحاجر العاملة الواقعة فى المناطق السكنية للحفاظ على سلامة العقارات من أى أضرار مستقبلية ، مع قيام مسئولى المحاجر بالمحافظة بحصر كافة المحاجر على مستوى المحافظة والموافقات الخاصة بها وعمل كروكى توضيحى بها وعرضها على المحافظ .



مطالبًا رئيس المدينة التنسيق مع الطرق وإدارة المحاجر بالمحافظة لوضع موازين فى مدخل كل محجر للقيام بمتابعة أوزان الحمولات المحددة لسيارات النقل الثقيل وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك ، ومنع هذه السيارات أيضًا من تحميل أى كميات زائدة لما تسببه من أثار سلبية على شبكات المرافق المختلفة عند مرورها بالطرق المحددة لها .



كما شدد المحافظ بقيام مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائى أو مياه الشرب بدون ترخيص رسمى وتحرير محاضر للمخالفين ورفع أى أعمدة غير قانونية ، مع قيام الكهرباء بمراجعة الكبائن والأكشاك التابعة لها لرفع أى مخلفات أو كميات من القمامة حولها لمنع حدوث أى حرائق بها ، وكذا مراجعة كافة أعمدة الكهرباء لتغطية الأسلاك الخارجة منها للحفاظ على سلامة المارة ، فضلًا عن قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمراجعة أعمال التطوير والتجميل بالحدائق العامة ليتم تنفيذها على الوجه الأكمل .



وأعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية من رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بضرورة الإلتزام بالمرور الميدانى بشكل يومى خلال الفترة الصباحية لتحقيق الإلتحام المباشر مع المواطنين والتعرف على المشاكل ورصد السلبيات كل فى نطاق عمله مع إبلاغ المحافظ شخصيًا بأى معوقات لإيجاد الحلول السريعة لها ، بجانب قيام كافة القطاعات الخدمية بمراجعة مستوى وجودة الشبكات والمرافق التابعة لها فى مختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يتسنى عملها بالكفاءة المطلوبة ، مناشدًا المواطنين بضرورة الإيجابية فى الإبلاغ عن أى محاولات لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى لسرعة التعامل الفورى معها والقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية .