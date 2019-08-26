تعديلات بجدول دور سبتمبر بعلوم حلوان .. تعرف عليها

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2019.





أشار أعضاء الاتحاد الى أنه تم تحديد وإعلان الجداول على للطلاب وتم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.





أوضح أعضاء الاتحاد انه تم تعديل موعد بعض المواد بالجدول لطلاب شعبة فيزياء حيوى طبى حيث انه تم تغيير موعد مادة فيزياء الكم وفيزياء رياضية الى يوم 9/8 بدلا من مادة ليزر وتطبيقاته لتصبح هى يوم 9/12.





جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.