30 مدربا على طاولة الأهلى .. أيمن حفني للمقاصة .. تعليق محمد صلاح على المنتخب .. في الكورة مع ملك 25 /8



وكشفت انه حتى الان لم يتم حسم امر المدير الفني للمنتخب الوطني وان المنافسه حاليا بين الكابتن حسن شحاته وبين حسام البدري ومن المقرر ان يستقر الاتحاد المصري علي حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبله.



وأشارت الإعلامية ان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي نفى تماما انه ساند عمرو ورده اثناء أزمته مع الاتحاد وأكد صلاح انه يجب ان يخضع لعلاج تأهيلي وكشف صلاح عن وجود بعض الصراعات خلال الفترة الماضية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري.





وبسؤاله هل ترغب في الاعتزال بالمشاركه مع المنتخب المصري ؟

لا انا احب مصر كثيرا منذ خروجي منها وانا 19 عاما وسعيت لأكون مثالا لجميع الأطفال المصريين.

كشفت الإعلامية ملك موسي خلال حديثها ببرنامج الكورة مع ملك على يوتيوب صدى البلد أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قام بمباراة جيدة خلال مباراة اطلع برة والفوز بنتيجة 9 - 0 في إياب دور الـ64 من بطولة أبطال أفريقيا.وأكدت أن مباراة الأهلي أمام بطل السودان كانت جيده مقارنة بمباريات الفريق الماضية تحت قيادة لاسارتي المدير الفني السابق وأشادت باداء الجهاز الفني المؤقت بقيادة محمد يوسف علي استطاعته لتوظيف اللاعبين.وأشادت ملك موسي باداء محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وصلاح محسن خلال المباراة، أما عن المدير الفني الجديد للفريق الأحمر فأكدت ملك موسي أن العائق الاكبر هو الناحيه الماديه حيث رصد المجلس مبلغ 2 مليون يورو للتعاقد مع مدير فني اجنبي جديد بينما يتقاضي المدير الفني مبلغ 3 مليون يورو سنويا مما يتسبب في تعثر الصفقات رغم دراسة مايقرب من 30 سيرة ذاتية لمدربين اجانب.أما عن الزمالك فقد أكدت الإعلامية ملك موسي ان الصربي ميتشو استطاع الانسجام سريع مع الفريق وتوظيف اللاعبين جيدا داخل الملعب عقب مباراة الزمالك وفريق ديكاداها الصومالي بذهاب دور 64 لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك بستة أهداف نظيفة وأشارت أن المباراة ليست الفيصل لتقييم أداء الفريق.واضافت ان ايمن حفني لاعب الزمالك قد تلقى عرضا من نادي مصر المقاصة للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن الامر متروك لمجلس إدارة النادي الأبيض.