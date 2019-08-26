جوازة بالعافية.. اية تخطف عبد الرافع على طريقة فيلم البحث عن فضيحة

"عريس ياماي عريس يابوي طخه بس متعوروش" مشهد من فيلم البحث عن فضيحة تجسدت مشاهده فى الحقيقة فى مركز نجع حمادى محافظة قنا بعد عدة سنوات وقائع القصة الدرامية حدثت بين مركزي نجع حمادي ودشنا، حيث ارتبط عبدالرافع بـ آية.ح وبعد فترة من الخطوبة نشبت بينهما خلافات ، لكنها انتهت بفسخ الخطوبة بشكل نهائي.



ارتباط الخطيب السابق المجني عليه بفتاة أخرى أشعل نار الغيرة في نفس الفتاة فبحثت مع والدتها عن حلول لاستعادة خطيبها، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل مع إصرار الشاب على إتمام زواجه من خطيبته الجديدة.



بدأ الشاب في الإجراءات الرسمية للزواج من خطيبته الجديدة، دفع الفتاة ووالدتها إلى تنفيذ خطة دراميه لإفشال زواجه من الفتاة الجديدة وإتمام الزواج من القديمة.



اتفقت الفتاة المتهمة مع والدتها مع ٤ شباب على خطف الشاب من أمام مستشفى نجع حمادي العام، قبل إتمام اجراءات فحص ما قبل الزواج، وتم اختطافه في " توك توك" و التوجه به إلى مركز دشنا حيث تقيم شقيقة الفتاة.



اختفاء الشاب ليومين متتاليين، دفع ذويه إلى التقدم ببلاغ لمركز شرطة نجع حمادي، للبحث عن نجلهم المختفي دون توجيه اتهامات لأحد، لكن تحريات المباحث توصلت خلال ٢٤ ساعة إلى أن وراء الجريمة خطيبته السابقة و والدتها بمعاونة آخرين.



ساعات قليلة وداهمت قوة أمنية منزل شقيقة الفتاة المتهمة وتمكنت من تحرير الشاب من قبضة الخاطفين بعد تعرضه لضغوط شديدة ومحاولات قاسية لإقناعه بفسخ خطوبته من الفتاة الجديدة و العودة لخطيبته السابقة.



و كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، باختفاء شاب يدعي عبدالرافع.م، فى ظروف غامضة، و بتكثيف التحريات، تبين اختطافه من قبل خطيبته السابقة و والدتها وبمعاونة كل من:محمود.ع.ع، ومحمد.ج.ن، وأحمد.م.ا، وأيمن.س.ا، لاقناعه بإتمام الزواج منها و العدول عن قراره بالزواج من أخرى، فتم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التي تباشر التحقيقات حاليًا.

