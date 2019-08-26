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رياضة

بتروجيت: ننتظر الحكم النهائي بإلغاء الهبوط.. واتحاد الكرة لم يراع تكافؤ الفرص .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:06 ص
فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
حسن العمدة
أكد أحمد فهيم، نائب رئيس نادي بتروجيت، أن اتحاد الكرة من حقه الاستئناف على قرار إلغاء الهبوط.

وقال فهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حق اتحاد الكرة الاستئناف على قرار إلغاء الهبوط، ننتظر الحكم النهائي بإلغاء الهبوط خلال أيام".

واختتم: "لجئنا للأخطاء الموجودة بجدول الدوري لإلغاء الهبوط، لأن اتحاد الكرة جامل أندية بعينها على حساب أخرى، ولم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية"، مختتما أن بتروجيت مستعد للمشاركة بالدوري الممتاز ولديه فريق قوي.

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