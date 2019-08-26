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ثقافة

أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:30 ص
تغير المشهد في متحف
تغير المشهد في متحف الحضارة
علاء المنياوي
حصل موقع صدي لبلد علي 20 صورة خاصة تكشف تغير الوضع في المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

تظهر الصور العمل الجاري في بحيرة الصيرة المجاورة للمتحف والتي تقرر أن تكون جزءا من المخطط العام له،حيث تم تطهيرها وتطويرها بما يليق بالمتحف،كما تم عمل جزيرة صغيرة وسط البحيرة لإستغلالها في ما يخدم المتحف،ومرجح عمل مطعم صغير فيها طبقا لمصادر في الآثار،حيث من المقرر استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة زوار المتحف.

كما تكشف الصور عمليات تشجير كبيرة في محيط المتحف،حيث تمت زراعة أعداد ومساحات كبيرة من الأشجار والأزهار مختلفة الألوان،مما غير المشهد تماما وجعله أكثر جمالا.

العمل الجاري يأتي ضمن جهود وزارة الأثار التي أعلنت أنه سيتم إفتتاح 3 قاعات رئيسية في المتحف نهاية العام الحالي،حيث تعول الوزارة علي المتحف ضمن عدة مشاريع كبري لإحداث إنتعاشة في حركة الزيارة الأثرية بمصر،وتحقيق عائد مادي كبير منها،ومن أبرز عناصر الجذب في المتحف المومياوات الملكية التي سيتم نقلها قريبًا له وعددها 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا.
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة
أشجار وزهور وخدمات.. 20 صورة خاصة تكشف تغير المشهد في متحف الحضارة

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