السفير رخا: الرئيس أكد على ضرورة مشاركة G7 لحل المشكلات بأفريقيا

أكد السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن أهم ما جاء فى لقاء الرئيس في قمة مجموعة السبع يقوم بعرض القضايا الأفريقية، مؤكدا على ضرورة مشاركة الدول الصناعية السبعة الكبرى أن تساهم فى أفريقيا مؤكدا على أن تلك الدول الكبرى لها تأثير اقتصادي كبير ولها ناحية استثمارية كبيرة.



وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten أن الأمن والاستقرار يساعد فى التنمية فالنهوض بأفريقيا هي القضية الأساسية للرئيس السيسي.



وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مشكلة التغيرات المناخية فى أفريقيا تؤدي إلى التصحر والجفاف وبالتالي تصيب بعض الدول بخسائر فادحة سواء في الثروة الحيوانية أو الزراعية أو التأثيرات الأخرى على البيئة والإنسان لذا على تلك الدول المساهمة في التقليل من التلوث.



وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن الرئيس السيسي اجتمع مع الزعماء الأفارقة لبحث مشكلات القارة ولبحث مشاكل القرن الأفريقي.