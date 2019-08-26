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حوادث

بمحيط مسجد عمرو بن العاص.. حبس شخص لاتهامه بقتل شرطي بمصر الجديدة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:54 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
رامى المهدي
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر الجديدة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة للوقوف على أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم مصر القديمة يفيد بمقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة .

وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطته قتيلا ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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