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بلطجي يصيب مراسل سكاي سبورت بعاهة مستديمة.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب مراسل سابق لقناة سكاي سبورت بجرح في الوجه بعد ضربة بزجاجة في وجهه من قبل بلطجي داخل بار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، قام إيان باين، الذي يعمل حاليًا في ITV ، بنشر صورة عبر صفحته الخاصة بتويتر تظهر جرحا عميقا بوجهه وبه مجموعة من الغرز.

كتب المراسل التلفزيوني البالغ من العمر 56 عامًا: "شكرًا للشرطة ومستشفى وست ميدلسكس على مهاراتك الرائعة".

واستطرد المراسل قائلا عبر تغريدته: "اعلم انه امر صادم اسف لأنه حدث".

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