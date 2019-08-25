اخبار البرلمان | 3 حالات للجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد.. وانخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 23 أغسطس.
بعد إقراره من الرئيس.. هل يجوز الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد؟
بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي
البرلمان يحارب بلطجة السايس.. اعرف شروط العمل كمنادي سيارات وعقوبات المخالفين
خصم 50% من الأجر ثم الفصل من العمل.. حالات تعرض الموظف للفصل من الخدمة نهائيا
لأصحاب الأراضي الزراعية.. تنظيف المصارف والمراوي عليك.. والغرامة تصل لألف جنيه
برلمانية: مصر تنسق مع مجموعة السبع في قضايا دولية
غادة عجمي: مشاركة السيسي بـ قمة الدول السبع تعكس المكانة الدولية لمصر
برلماني: حملة 100 مليون صحة أول مشروع قومى يحقق انجازا في فترة وجيزة
في حالة الرسوب بالدورات التدريبية.. برلمانية تطالب بتحمل الموظف نصف التكلفة
بعد إقراره من الرئيس.. هل يجوز الجمع بين معاشين بقانون المعاشات الجديد؟
بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي
البرلمان يحارب بلطجة السايس.. اعرف شروط العمل كمنادي سيارات وعقوبات المخالفين
خصم 50% من الأجر ثم الفصل من العمل.. حالات تعرض الموظف للفصل من الخدمة نهائيا
لأصحاب الأراضي الزراعية.. تنظيف المصارف والمراوي عليك.. والغرامة تصل لألف جنيه
برلمانية: مصر تنسق مع مجموعة السبع في قضايا دولية
غادة عجمي: مشاركة السيسي بـ قمة الدول السبع تعكس المكانة الدولية لمصر
برلماني: حملة 100 مليون صحة أول مشروع قومى يحقق انجازا في فترة وجيزة
في حالة الرسوب بالدورات التدريبية.. برلمانية تطالب بتحمل الموظف نصف التكلفة