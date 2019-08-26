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حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف في حلوان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوى
قررت النيابة العامة حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة 4 على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بحلوان.

واشارت التحقيقات انه أثناء تواجد خدمات امنية من مباحث قسم شرطة حلوان بامتداد شارع عبد الرحمن دائرة القسم استغاث بهم طالب وقرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بشخصين يستقلان "توك توك" قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما، وذلك اثناء استقلالهما "توك توك "والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا هاتفان محمول "مجهولان المصدر".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقرا المجني عليهما الثاني والثالث بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

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