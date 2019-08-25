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الرئيس السيسي يشارك في جلسة الشراكة مع أفريقيا ويلتقي ميركل.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات قمة الدول السبع المقامة في فرنسا، بجلسة حول شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد وصل مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة، خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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