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رياضة

في رابع ودياته بمعسكره المغلق بالإسماعيلية.. المصري يلاقي القناة في الخامسة مساء الإثنين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:24 ص
المصري
المصري
كتب محمد الغزاوى
يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وديًا في الخامسة مساء غدًا الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بنظيره فريق القناة – أحد أندية مجموعة القاهرة والقناة بالدوري الممتاز ب.

تعد تلك المباراة هي الرابعة للمصري بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات ، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة ، و 0/0 أمام إنبي ، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.

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