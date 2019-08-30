طريقة عمل الشكلمة على كل شكل ولون

حلوى بسيطة تلعب بطولتها حبات جوز الهند من حيث الشكل والطعم والرائحة، لتكن الشكلمة هي الحلوى التي تعرف بأنها السهل ولكنها ليست ممتنعة، فهناك أكثر من طريقة علعملها ولكل منهم مذاق يفوق اللآخر، فيمكنك تجربة طريقة عمل الشكلمة بالشكل الذي يريحك، إليك أكثر من وصفة لـ طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند، والشكلمة باللبن المكثف، وبدون بيض.

طريقة عمل شكلمة جوز الهند

المقادير:

- 2 كوب جوز الهند.

- كوب سكر.

- ملعقة فانيلا.

- بياض البيض لـ أربع بيضات.

- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير شكلمة جوز الهند:

- في وعاء عميق نضيف الملح إلى بياض البيض ونخلطهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي، ويستمر في خفق البيض بالملح لمدة 5 دقائق.

- نضيف السكر والفانيلا لمزيج البيض، ونستمر في الخفق جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كثيفًا.

- من ثم نصب جوز الهند إلى الخليط، ونحرك الخليط جيدًا حتى يصبح متماسكًا، وبعد ذلك نشكل العجين كرات جوز الهند بحجم حبة الليمون.

- بعد الانتهاء من تشكيل كرات جوز الهند نضع ورق زبدة في صينية حتى لا تحترق بالفرن، ثم نضع كرات الشكلمة على ورقة الزبدة .

- وفي فرن ساخن على حرارة 150 درجة تم تسخينه مسبقًا، ندخل الشكلمة ونتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يتم تحمريها من الأعلى مع التركيز جيدًا عليها حتى لا تحترق، وفي النهاية تركها لتبرد وتقدم باردة للأكل.

طريقة عمل شكلمة جوز الهند بالدقيق.



مقادير شكلمة جوز الهند بالدقيق:



- 2 كوب جوز هند.



- كوب سكر مطحون.

- 2 ملعقة دقيق.

- بياض بيض لـ 5 بيضات.

- رشة ملح.

طريقة تحضير شكلمة جوز الهند بالدقيق:

- نمزج السكر، وجوز الهند والدقيق والملح، في وعاء كبير باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفقهم جيدًا.

- وفي وعاء آخر نقوم بخفق بياض البيض باستخدام الخلاط الكهربائي إلى أن يصبح كثيف ورغوة عالية..

- بعد ذلك نصب خليط السكر وجوز الهند إلى بياض البيض تدريجيًا وببطء شديد مع الاستمرار في التقليب جيدًا بلملعقة، حتى يتجانس الخليط تمامًا.

- فيما بعد نقوم بتشكيل كرات جوز الهند، ثم ندهن الصينينة بالسمن ثم نضع ورق زبدة حتى لا تلتصق بالصينية أو تحترق، ثم ندهن طبقة أخرى من الزبدة، ثم نرص كرات جوز الهند.

- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة 20 دقيقة، ثم نحمرها من أعلى، ونخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم باردة.



طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف

مقادير الوصفة الأولى لـ طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

- كيلوجرام جوز هند مجروش.

- 3علب حليب مكثف محلى.

- مقدار من الزيت.

طريقة تحضير الشكلمة:

- نقوم بوضع جوز الهند على الحليب المكثف وعاء ونقلبهم سويًا.

- نقوم بتشكيل جوز الهند على هيئة كرات، ونزينها بالكرز أو المكسرات حسب الرغبة.

- ثم نضعها بالصينية وندخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة، ونتركها في الفرن حتى تصبح الشكلمة لونها ذهبي، فيما بعد نخرج الصينيّة ونتركها حتى تبرد، وتقدم باردة.



الوصفة الثانية لـ طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

مقادير طريقة عمل الشكلمة باللبن المكثف:

- كوب حليب مكثف.

- ½ ملعقة فانيليا.

- كوب جوز هند مجروش.

طريقة تحضير الشكلمة باللبن المكثف:

- نخلط الحليب المكثف مع جوز الهند والفانيليا، ونقلبهم جيدًا حتى يصبح القوام متماسك كالعجين.

- نشعل الفرن ونتركه ليسخن.

- نقوم بتشكيل جوز الهند على هيئة كرات.

- نضع كرات الشكلمة في صينية مفروشة بورق الزبدة.

- ندخل الصينية للفرن على درجة حرارة متوسطة .

- بعد 20 دقيقة نخرج الشكلمة ونتركها حتى تبرد وتقدم باردة، وبالهنا والشفا.

الوصفة الثالثة لـ طريقة عمل الشكلمة بالحليب المكثف:

مقادير طريقة عمل الشكلمة بالحليب المكثف

- 4 أكواب كبيرة جوز هند.

-2 كوب كبير دقيق

- 4 بيضات كبيرة.

- 2 كوب كبير لبن مكثف.

- 3 ملاعق سكر مطحون "بودرة".

- ملعقة كبيرة فانيليا.

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

- ¼ كوب سمسم أبيض للتزيين.

- ¼ كوب من اللوز للتزيين.

- 1/4 كوب كرز الطازج للتزيين.

طريقة التحضير :

- قوم بفصل بياض البيض عن الصفار، نم نضرب البياض جيدًا، ثم نضع السكر والفانيليا ونستمر في الضرب حتى يصبح الخليط أبيض اللون كالرغاوي.

- ثم نصب على الخليط الحليب المكثف وماء الورد وماء الزهر مع التقليب من أعلى لأسفل ببطء.

- بالتدريج نضيف جوز الهند إلى الخليط والدقيق حتى يصبح القوام عجين متماسك.

- نشكل العجين لـ كرات ثم نضع الكرات في الصينية المفروشة بورق الزبدة.

- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.



للتزيين:

- ينقع اللوز في ماء مغلي وذلك حتى يسهل من عملية تقسيمه لنصفين توضع في وسط كرة الشكلمة عند التزيين.

- أو وضع الكرز على وجه الشكلمه، أو تغمس بعض الكرات في السمسم الأبيض.

- وتقدم الشكلمة باردة وبالهنا والشفاء.



