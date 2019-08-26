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توك شو

المرور والأحوال المدنية والحج.. معلومات جديدة عن بوابة وزارة الداخلية لخدمة المواطنين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:32 ص
بوابة وزارة الداخلية
بوابة وزارة الداخلية
توك شو
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية مواكبة لتقدم الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وأوضح محمود الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن التحول الرقمي يعني وصول الخدمات للمواطن عن طريق الخدمة الإلكترونية، والتي توفر الوقت والجهد والأموال.

وأشار محمود الرشيدي إلى أن البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية تضم عددا من الخدمات للمواطنين مثل؛ الأحوال المدنية والمرور والجوازات والحج والعمرة، وأكثر من 90% من الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وأكد محمود الرشيدي أن الخدمة ميسرة للغاية، وترد أيضًا على عدد كبير من الشائعات، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تريد أن تحقق الشفافية، وتحافظ على أمن واستقرار المواطنين.

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