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تعرف على سبب تسمية غابات الأمازون بـ رئة العالم.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:00 ص
حرائق غابات الأمازون
حرائق غابات الأمازون
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يوضح سبب تسمية غابات الأمازون برئة العالم.

وأوضح أن الحرائق التي تجتاح غابات الأمازون في الآونة الأخيرة حظيت باهتمام وتفاعل بالغ، مشيرا إلى أن غابات الأمازون تقع في البرازيل وتنتشر على مستوى بوليفيا وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا.

وأفاد التقرير أن غابات الأمازون تضم نحو 3 ملايين نوع من النباتات والحيوانات ومليون نسمة من السكان، وتتمثل أهميتها بكبح مستوى الاحتباس الحراري حول العالم، حيث تمتص الغابات ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام.

وأشار إلى أن الحرائق تشع في موسم الجفاف الذي يبدا من شهر يوليو ويستمر حتى شهر أكتوبر، ومن الممكن أن تشتغل بفعل الطبيعة كما في ضربات البرق أو بفعل المزارعون والحطابون.

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