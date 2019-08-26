حوادث وضحايا في يوم.. مصرع طفل تحت مترو شبرا الخيمة.. وانتحار عاملة بمعمل تحاليل بالفيوم

-مصرع طفل وإصابة شقيقه بالدقهلية فى حادث تصادم



-مصرع شاب في انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية



-مصرع ربة منزل وإصابة 13 شخصا فى ٣ حوادث متفرقة بـ البحيرة



لقي طفل مصرعه إثر اصطدام قطار المترو بمحطة كلية الزراعة بشبرا الخيمة بالطفل أثناء دخوله المحطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارا من الخدمات الأمنية لشرطة النقل والمواصلات بمحطة مترو الزراعة، بتصادم قطار المترو بشخص بالمحطة ووجود جثة.



وتبين أنه أثناء دخول قطار 256 بالوحدات 51/ 52 محطة كلية الزراعة فوجئ قائد القطار بقفز طفل 10 أعوام أمامه ما أدى إلى صدمه ووفاته في الحال تم رفع الجثة وإعادة حركة القطارات مرة أخرى وانتظام الرحلات بالمحطة.



فيما لقيت عاملة بمعمل تحاليل بمركز أبشواى بالفيوم مصرعها، عقب تناولها قرص مكافحة تسوس القمح "حفظ القمح" بطريق الخطأ.



تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى بالحادث، وتبين من التحقيقات أن الفتاة تدعى و. ا (16 سنة ) عاملة بأحد معامل التحاليل بمركز أبشواى بالفيوم ، وأنها أخذت بطريق الخطأ قرصا من أقراص مكافحة تسوس القمح، فلقيت مصرعها فى الحال.



وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .



وفى سياق متصل لقي شاب مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق مطروح اسكندرية.



واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحادث أسفر عن مصرع الشاب مويله سالم حميده القتاشي إثر حادث انقلاب سيارة بمنطقة سيدى حنيش.



تم نقل الجثة لمستشفى مطروح العام.



وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.





كما لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب ١٣ شخصا آخرين "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع ٣حوادث تصادم وانقلاب بعدة طرق متفرقة بغرب النوبارية ورشيد ومركز دمنهور.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة ٣ بلاغات بوقوع حوادث تصادم وانقلاب، وكان البلاغ الاول من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد، بوقوع حادث انقلاب توكتوك" واصطدامه بسيارة نقل بطريق قرية عبد الوهاب بدائرة القسم.



أسفر الحادث عن وفاة "نعمة .ن .ب" 19 سنة ربة منزل، وإصابة "مبروكة .ن .ب" 20 سنة، بكدمات فى الوجه والقدم اليسرى، و"هالة .ن .ب" 16 سنة، بكدمات فى الوجه، و"مصطفى .ن .م" 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.



وفى الحادث الثانى أصيب ٦ أشخاص بطريق تل أبو مندور بمركز رشيد إثر وقوع حادث تصادم بين تو توك و موتوسيكل وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصابة كل من "محمد .م .ش" 28 سنة، بكدمة فى الرأس وجرح بالوجه، و"أشرف .م .أ" 15 سنة، بجرح فى الذقن، و"شحتة .م .ش" 24 سنة، كسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وكدمات بالصدر واشتباه فى نزيف فى البطن والصدر، و"محمد .ع .ج" 35 سنة، كسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ واشتباه فى نزيف فى البطن والصدر.



وكان البلاغ الثالث من مركز شرطة دمنهور، حول وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع، نتيجة اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة بالطريق المشار إليه عند نزلة كوبري دمنهور اتجاه القاهرة ،نتج عنه إصابة ٦ أشخاص هم كل من : "شعبان .ح .أ" 55 سنة، و"رتيبة .م .ع" 60 سنة، و"حسن .م .أ" 40 سنة، و"محمد .ح .ع" 68 سنة، و"عبد النبي على عثمان" 34 سنة، و"إسلام .م .ح" 43 سنة.



وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات المركزية المختصة بنطاق وقوع الحوادث وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



