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رياضة

أمير عبد الحميد: أحمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:55 م
أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز
حسام الحارتي
أكد أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني .

وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، أن أحمد الشناوي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى قائلا: "موهوب بطريقة غبية" .

وتابع أمير عبد الحميد: " أحمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب وأتمنى أن يستمر في العمل أكثر وتقديم كل ما لديه ".

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