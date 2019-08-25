أكد أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني .



وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، أن أحمد الشناوي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى قائلا: "موهوب بطريقة غبية" .



وتابع أمير عبد الحميد: " أحمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب وأتمنى أن يستمر في العمل أكثر وتقديم كل ما لديه ".



