أكد أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز هو الأنسب لحراسة مرمى المنتخب الوطني .
وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، أن أحمد الشناوي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى قائلا: "موهوب بطريقة غبية" .
وتابع أمير عبد الحميد: " أحمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب وأتمنى أن يستمر في العمل أكثر وتقديم كل ما لديه ".
وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، أن أحمد الشناوي يمتلك قدرات فنية وبدنية على أعلى مستوى قائلا: "موهوب بطريقة غبية" .
وتابع أمير عبد الحميد: " أحمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب وأتمنى أن يستمر في العمل أكثر وتقديم كل ما لديه ".