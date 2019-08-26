المحاكمات في يوم .. حجز قضية رشوة التموين للحكم .. 23 سبتمبر.. و تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية حادث الواحات لـ 1 سبتمبر

-تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق وعرض أحدهم على مستشفى السجن

-تجديد حبس عنتيل كفر حجازى بالمحلة الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات





قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز قضية رشوة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، للحكم في جلسة 23 سبتمبر.



صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف العشماوى وخالد الشلقامى.



كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بإحالة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.



باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذا طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد، كما كشفت التحقيقات عن طلبة وأخذه عطايا عنية اخرى بقيمة 28 الف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف دنيه أخذتها الأخيرة، كما طلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهرى 20 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.





كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 1 سبتمبر لمرافعة الدفاع.



الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية ، وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم .



باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.



كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.



فيما قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت لجلسة 27 أغسطس لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثاني والثالث وعرض المتهم الاول على مستشفى السجن.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.



وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.





وفى سياق متصل قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي له مع سيدات من أهالى القرية.



وكانت نيابة مركز المحلة الكبرى قد قرر حبس المتهم ويدعى "إسماعيل . ل"، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.

