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شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:08 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد بدران
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام مقطع فيديو لها عقب خضوعها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام اليوم.

وقالت ريهام سعيد خلال مقطع الفيديو: "إنها كانت مريضة سمنة، ولا يمكن أن اتنمر على ناس انا جزء منهم، وأنا خالتي وعمي ماتوا من السمنة، فأنا بكره جدا التخن".

وتابعت سعيد "الناس خدت 30 ثانية من الحلقة، وسابت سياق الحلقتين، علما بأني بدأت الحلقة بصورة ليا وأنا تخينة وقولت على نفسي مشوهة"

وأوضحت الإعلامية ريهام سعيد أنها دشنت حملة لعلاج مرضى السمنة، ظلت تبحث لمدة 7 أشهر عن أطباء ومستشفيات لعلاجهم مجانًا، بهدف مساعدة المصريين للشفاء من هذا المرض"

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مؤخرًا عن وقف برنامج "صبايا " لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته عن النساء اللاتي يعانين من السمنة فى حلقة برنامجها.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة تقدم بشكوى إلى المجلس الاعلى للاعلام بسبب تصريحات ريهام سعيد الأخيرة عن السمنة.

شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا
شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا
شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا
شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا
شاهد | ريهام سعيد بعد منع ظهورها: أنا بكره التخن جدا

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