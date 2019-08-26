الداخلية فى يوم.. تنفيذ 7003 أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية.. القبض على تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية بالمنوفية.. مشاجرة بين طفلين.. ضبط المتهم المعتدي على طفل بالشرقية

-ضبط 44.5 كجم بانجو بحوزة 18 متهما في حملة أمنية بأسوان

-القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر القديمة





تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا من القبض علي تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية مكون من ثلاثة أشخاص.



وردت عدة بلاغات لمركز شرطة قويسنا تفيد بسرقة بعض الدراجات النارية في أماكن متفرقة بقري قويسنا.



تمكنت وحدة المباحث من التوصل لاعضاء التشكيل والقاء القبض عليهم وهم هـ ع 21 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز قويسنا ، و ع . ع . ع . 21 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز ، و . ش . ع . ع 19 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز.



واعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة مقيد بهم محاضر سابقة وتم ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وعددها 10 دراجات بخارية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.





كما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر من خلاله مشاجرة بين طفلين، وقيام والد أحدهما بالتعدى على الطفل الآخر وطرحه أرضًا بطريقة عنيفة مما أدى إلى إصابته .



وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طفلين "عمرهما 9 سنوات" مقيمان بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقيام والد أحد الأطفال بالتعدى على الطفل الآخر على خلفية المشاجرة.. وقام والد الطفل المعتدى عليه بتحرير محضر بالواقعة.



وتم ضبط المتهم، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بفض المشاجرة بين الطفلين حدثت إصابة الطفل المشار إليه.





فيما تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.



وأسفرت الحملة، الأحد ، فى مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 18 متهما.



وتمكنت الحملة من ضبط 5 أسلحة نارية بحوزة هؤلاء المتهمين، و 44.5 كجم من نبات البانجو المخدر، و100 جرام من مخدر الحشيش ، و 250 جراما من مخدر الأفيون ، علاوة على كجم من نبات القنب .



وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .



وفى سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.



تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم مصر القديمة يفيد بمقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة .



وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه اسقطته قتيلا ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 241 محكوما عليهم و20 حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .



وكانت تعليمات طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائى بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية.



واستهدفت الحملة مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 241 محكوما عليهم بإجمالى 7003 أحكام منفذة وتحصيل 5706 جنيها غرامات.



كما أسفرت الحملات عن ضبط 228 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

