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حوادث

ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:22 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (3635) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(1779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (139) مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة التسيير، و (19) مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز".، و (19) مخالفة "موقف عشوائى،و (23) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و 28) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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