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حوادث

أمام نادي الطالبية .. مصرع طفل سقط في بلاعة صرف صحي بالجيزة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:22 ص
الطفل ياسين
الطفل ياسين
ندى حمودة _ أحمد مهدي
لقي طفل مصرعه غرقا في بالوعة صرف صحي امام نادي الطالبية الرياضي وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله ونقله للمستشفي ولكنه فارق الحياة.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة اخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي امام نادي الطالبية الرياضي، انتقلت علي الفور قوات الامن الي مسرح الواقعة وتبين انه اثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته امام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية وتم الدفع بقوات الانقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.

تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات الي المستشفي وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة حرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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