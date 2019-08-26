كسرت أنفه.. مصرية تعتدي على زوجها بالضرب في الكويت.. والشرطة تحقق

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، بأن مصرية تعيش في الكويت اعتدت على زوجها الكويتي بالضرب بسبب خلافات زوجية، ما أسفر عن إصابته بكسرفي الأنف.



وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية: "المواطن تقدم إلى أحد المخافر في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية، حيث قدم تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف، وعندما سأله رجال الأمن عن هوية الفاعل، أجاب بأنها زوجته، شريكة حياته".



وأضافت المصادر: "المواطن روى للأمنيين أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته، وهي مصرية في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي، ما أدى إلى إصابته في الوجه".



وتابعت: "بناء على ما تقدم، تم تصنيف القضية على أنها جناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها المواطن، وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".



