ضبط مسؤولين وتجار وأصحاب مخازن غير مرخصة خلال حملات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مسئول مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4,380) أربعة أطنان وثلاثمائة وثمانون كيلو جرام "زيت طعام" منتج نهائى.. معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة ، (10) عشرة أطنان "زيت طعام" تحت التجهيز معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر سابق الإستخدام وإعادة تنقيتها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات شركات أخرى، لطرحها للبيع للجمهور.



كما تم ضبط قائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة ميت غمر (بمحافظة الدقهلية) لحيازته (2,500) إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام "أسماك مجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر.



فيما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى (بمحافظة البحيرة) لتجميعه "30600" ثلاثون ألف وستمائة لتر "سولار" ، "10200" عشرة آلاف ومائتى لتر "بنزين 80" ، "8800" ثمانية آلاف وثمانمائة لتر " بنزين 92".. للإتجار بها فى السوق السوداء.



وفى سياق متصل تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (محافظة الإسكندرية) لحيازته (15خمسة عشر طن من السلع الغذائية"الفول") معبأة داخل أجولة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تمهيدًا لطرحه للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



فيما تم ضبط مسئول مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (131,350) مائة وواحد وثلاثون طن وثلاثمائة وخمسون كيلو جرام مواد خام (سيلفونك- ماء نار- جلسرين- مستلزمات إنتاج "بدون مستندات مجهولة المصدر")، (2) إثنان طن "منظفات صناعية، صابون سائل" منتج نهائى.. مستخدمًا فى ذلك خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها بيانات.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



كما تم ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ههيا (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى (44350) أربعة وأربعون طن وثلاثمائة وخمسون كجم دقيق بلدى ببيعها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى.



وفى سياق متصل تم ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة دكرنس (محافظة الدقهلية) لتجميعه (10) عشرة أطنان دقيق بلدى مدعم للإتجار به فى السوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق ، وكذا مبلغ مالى قدره (45000) خمسة وأربعون ألف جنيه من متحصلات بيع الدقيق البلدى.



كما ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) .. لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.. وإستيلائه على (168445) مائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

