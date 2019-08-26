تلبسا بـ هيروين.. حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته 170 جراما من الهيروين.



وأشارت التحقيقات إلى ان أجهزة إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة ألقت القبض على عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه.



وأوضحت التحقيقات انه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.